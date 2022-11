«Perineum sunning»: «Tout le monde devrait exposer ses fesses au soleil»

Meagan Whitson aurait elle-même été initiée à cette pratique par un gourou. Selon elle, 30 secondes d’exposition seraient aussi efficaces que de passer une journée entière au soleil. Pour elle, le bain de soleil du postérieur remplace le café. Par ailleurs, elle prétend ne plus être déprimée, ne plus avoir de troubles du sommeil, mais avoir plus d’énergie sexuelle et être plus créative en contrepartie. «Je le recommande à tout un chacun qui souhaite optimiser sa santé et son bien-être et qui aspire à se connecter à son énergie sexuelle», écrit Meagan Whitson.