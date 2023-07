Orbe (VD): «Tout le monde était à l’examen, sauf l’examinateur»

Malaise et colère mercredi soir dans un hôtel d’Orbe. Une vingtaine de candidats avaient répondu à l’appel de la Fédération suisse de vol libre pour un examen théorique. Mais, après plus de quarante minutes d’attente, tout le monde a dû rentrer sans aucune explication. «La salle n’avait même pas été aménagée. Tout le monde était là sauf l’expert chargé de mener l’examen», peste un parapentiste en herbe vaudois. «Certains d’entre nous ont dû quitter leur travail pour passer l’examen. D’autres ont roulé plusieurs heures pour venir à Orbe. Nous réclamons des explications et un dédommagement», a-t-il poursuivi. «Quand il s’agit de sanctionner, la Fédération est intransigeante. Je me réjouis d’entendre sa réponse après cet autogoal», ironise un autre candidat frustré.