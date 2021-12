Détection du Covid : Tout le monde ne se fait pas tester, mais tout le monde va aux toilettes

L’analyse des eaux usées est utilisée depuis le début de la pandémie pour détecter les dynamiques de contamination. Elle s’affine de plus en plus.

L’analyse des eaux usées a le mérite d’échapper aux influences des décisions politiques: tests payants ou gratuits, généralisés ou ponctuels, sur symptômes ou pour obtenir un certificat Covid: les règles autour des dépistages du Covid influencent le nombre déclaré de cas. Les eaux usées, elles, ne mentent pas: tout le monde passe tous les jours aux cabinets et laisse ses traces, testé ou non, symptomatique ou non. Lausanne, par exemple, a rapidement utilisé cette technique pour observer l’évolution de l’épidémie.