Instagram : Tout le monde peut ajouter de liens dans les stories

L’app de partage d’images a annoncé que le sticker permettant d’insérer des hyperliens était désormais accessible à tous ses utilisateurs.

Disponible jusqu’ici que pour les comptes Instagram vérifiés ou ceux disposant d’au moins 10’000 abonnés, la possibilité d’insérer des liens dans les stories se démocratise. Récemment critiquée pour son impact sur les adolescents, l’app de messagerie et de partage d’images a annoncé qu’elle étendait désormais cette fonctionnalité à tous les utilisateurs. «Qu’il s’agisse d’organiser et d’éduquer autour de l’équité, de la justice sociale et du bien-être mental, ou de présenter de nouveaux produits aux clients, le partage de liens est utile à bien des égards - nous en donnons désormais l’accès à tous», écrit sur son blog le réseau social, qui a récemment mis fin à la fonctionnalité «swipe up» dans les stories.