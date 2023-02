Personne ne s’intéresse à ce que vous faites à la salle de sport…  La preuve!

Vous faites partie de ces personnes qui, avant d’aller à la salle de sport, s’apprêtent spécialement pour l’occasion? Si oui, vous n’êtes assurément pas la seule personne dans ce cas. Mais sachez que vous pourrez vous épargner tous ces efforts, à l’avenir. Et pour cause: personne ne semble s’intéresser à ce que les autres portent ou font à la salle de sport.

Les vidéos TikTok de Natalee Barnett en sont la preuve. Chacun est tellement centré sur soi-même que personne ne remarque quand l’influenceuse britannique se couche par terre et pose sa tête sur un coussin, avec un masque de sommeil sur les yeux, pour piquer un somme au beau milieu de la salle de sport. Personne ne se retourne, pas même lorsqu’elle réalise une série d’exercices sans aucune logique en plein cœur de la salle et qu’elle soulève un énorme pneu en caoutchouc.

Cela n’interpelle personne

Natalee Barnett, qui compte près de 700’000 followers sur TikTok, s’amuse à tester sans cesse jusqu’où elle peut aller et se filme en caméra cachée.

Dans l’une des vidéos, personne ne se soucie du fait qu’elle ait des moonboots roses aux pieds. Dans une autre, elle porte un pyjama, une grosse écharpe ou encore un manteau rose vif de chez Versace. Elle fait le va-et-vient en plein milieu de la salle de gym et dit: «N’oublie jamais que tout le monde s’en fiche royalement de toi à la salle de sport, de ce que tu portes ou de quoi tu as l’air». Plus loin, elle prétend que «l’angoisse de la salle de sport n’existe pas vraiment, ça se passe juste dans la tête».