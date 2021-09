Tennis : Le monde s’enthousiasme pour «l’époustouflante» Raducanu

La victoire à l’US Open de la Britannique Emma Raducanu, 18 ans, a été saluée de la Grande-Bretagne à la Chine.

La reine d’Angleterre, Martina Navratilova sans oublier Boris Johnson et Marcus Rashford… toute la Grande-Bretagne, le monde du tennis et même la Chine ont tenu dimanche à féliciter la jeune Britannique Emma Raducanu, 18 ans, après sa victoire à l’US Open.

«C’est une réussite remarquable à un si jeune âge et cela témoigne de votre travail acharné et de votre dévouement», l’a félicitée la reine Elisabeth II, qui a donc veillé jusqu’à au moins 23h30, heure de Londres, pour assister à l’exploit de Raducanu.

«Quel match sensationnel! Félicitations Emma Raducanu. Vous avez fait preuve d’un talent, d’un sang-froid et d’un courage extraordinaires et nous sommes tous extrêmement fiers de vous», a tweeté dans un même élan le Premier ministre Boris Johnson.

En une des journaux britanniques

«C’est la première fois de ma vie que je tweete pendant que je suis à l’antenne, mais mon Dieu, quelle performance, quel triomphe, quelle jeune femme incroyable», a ainsi écrit l’ancienne gloire du football anglais Gary Lineker, en pleine présentation de l’émission «Match of the Day» sur la BBC.

«Une étoile est née»

Et Martina Navratilova a elle tweeté: «Une étoile est née – Emma Raducanu entre dans l’histoire… et elle ne fait que commencer. Et elle n’aura plus jamais à se qualifier :)»