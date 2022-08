Pénurie d’énergie : Tout le monde veut des mesures pour ne pas être dans le noir cet hiver

Eteindre l’éclairage public

Les Verts sont épaulés par EconomieSuisse. Car selon le président de la faîtière de l’économie, Christoph Mäder, «des mesures sont nécessaires dans le secteur privé avant que l’économie ne soit étranglée». Et les mesures demandées sont vastes: ainsi l’éclairage des bâtiments et des vitrines seraient interdits, de même que les escaliers roulants et les enseignes lumineuses, et même l’éclairage public, pour autant que la sécurité soit garantie. Le président d’ÉconomieSuisse veut en outre que les ménages fassent des efforts eux aussi dès cet automne, en baissant le chauffage. «On pourrait très bien vivre avec ça et c’est un moyen très facile d’économiser, estime Christoph Mäder.