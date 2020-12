Tout le monde veut vivre comme dans «Friends»

Quand on aménage notre intérieur, on se laisse inspirer par beaucoup de choses, y compris par des films et des séries télévisées. Qu’il s’agisse de l’appartement de Monica dans «Friends», de la chambre de Blair Waldorf dans «Gossip Girl» ou du salon dans «Stranger Things».

Le site britannique MyJobQuote.co.uk a analysé quels étaient les intérieurs de séries télévisées les plus recherchés. Pour ce faire, il a comparé le nombre de requêtes effectuées sur Google relatives à différentes séries et leurs personnages en combinaison avec des termes tels que «house» («maison»), «room» («pièce») ou «interior» («intérieur»).

L’intérieur de «Friends» suscite le plus d’intérêt

Diffusée jusqu’en 2004, «Friends» est l’une des sitcoms les plus populaires au monde. NBCU Photo Bank/NBCUniversal L’appartement de Monica Geller (alias Courtney Cox) est particulièrement apprécié. NBCUniversal via Getty Images

Il n’y a rien d’étonnant à cela. Après tout, «Friends» est considérée comme l’une des sitcoms les plus populaires de tous les temps. Et bien que la série se soit terminée en 2004, elle est toujours aussi populaire aujourd’hui (grâce à Netflix). Tous les mois, 28’230 requêtes concernent l’aménagement des appartements new-yorkais, le préféré étant celui de Monica Geller (Courtney Cox), avec 3200 requêtes.

C’est la famille de dessin animé préférée: les Simpson. La série existe déjà depuis 1989 et la fin n’est pas encore en vue. Screenshot Youtube Sur les milliers de requêtes qui tournent autour de la maison des Simpson tous les mois, la plupart concernent son plan. Wikipedia

Sans surprise, et bien qu’il s’agisse d’un dessin animé, les Simpson arrivent à la deuxième place du classement. Le nombre de requêtes mensuelles concernant la maison de la famille jaune s’élève à 25’200. Mais il convient de préciser que 5700 s’intéressent davantage au plan de la maison qu’à son aménagement.

Vivre comme dans «Sex and the City»

Dans «Sex and the City», tout jusqu’en 2004 ne tournait qu’autour de la vie de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) et de ses amies. WireImage L’appartement de Carrie est une source d’inspiration populaire. Screenshot Youtube

À la troisième place des intérieurs préférés de séries télévisées se trouve l’appartement de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) de «Sex and the City». Bien que cette série se soit arrêtée il y a déjà 16 ans, les fans continuent de s’en inspirer pour aménager leur intérieur. La série télévisée génère ainsi 11’800 requêtes.

Dans la série «Le Prince de Bel-Air», Will Smith emménage chez son oncle. L’aménagement intérieur de la villa est toujours d’actualité chez les fans. NBCUniversal via Getty Images Avec 10’930 requêtes par mois sur Google, cette série arrive juste derrière «Sex and the City» et occupe ainsi la quatrième place du classement. NBCUniversal via Getty Images

Les années 1990 semblent, de manière générale, très demandées. À la quatrième place, on retrouve l’impressionnante villa habitée par Will Smith, «Le Prince de Bel-Air». Avec 10’930 requêtes par mois sur Google, cette série se classe juste derrière «Sex and the City». En cinquième position, on trouve une sitcom plus récente: «Modern Family», qui génère 7699 requêtes par mois relatives à son intérieur. La maison des Dunphy, dans laquelle habitent Phil et Claire, ainsi que leurs enfants Haley, Alex et Luke, est particulièrement populaire.

L’une des sitcoms plus récentes figurant dans la liste est «Modern Family», diffusée depuis 2009. Walt Disney Television via Getty La maison des Dunphy est particulièrement appréciée. Cela surprend, car il s’agit de la maison la plus ordinaire de la série. ABC via Getty Images

Moins de succès pour les nouvelles séries télévisées

À la sixième place: la chambre plutôt cool, il faut bien l’avouer, de Drake et Josh dans la série télévisée du même nom. reddit Elle est suivie de très près par les «Gilmore Girls» et leur intérieur de rêve pastel, à la septième place. Screenshot / Scenetherapy À la huitième place, on retrouve les appartements d’Upper East Side des personnages de «Gossip Girl». Screenshot Youtube

Dans la liste des dix séries télévisées les plus populaires pour leur décoration intérieure, la majorité sont des séries anciennes, qui ont connu un certain succès au tournant du millénaire. À la sixième place, on retrouve «Drake et Josh», suivie de très près par les «Gilmore Girls». «Gossip Girl» se situe à la huitième position, suivie de «Stranger Things» (la série la plus récente du classement) et de «Desperate Housewives».