Automobilisme

Tout le paddock derrière Bubba Wallace

Une enquête pour «acte de haine» a été ouverte après la découverte d'une corde de pendu dans le garage de Bubba Wallace, le seul pilote noir du championnat de Nascar.

La séquence, forte et solennelle, témoigne du soutien affiché par quasiment tout le paddock à Wallace. Une demi-heure avant le début de la course, reportée la veille à cause des orages, pilotes et staffs se sont massés derrière sa Chevrolet et l'ont poussée sur la ligne de départ.