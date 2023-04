Neuchâtel: le plateau de la gare sera repensé et transformé

Ce mardi, la Ville de Neuchâtel annonce qu’un nouveau schéma de circulation et de stationnement va voir le jour à la gare. Les travaux commenceront le 11 avril et dureront environ un mois. Le tout sera testé pendant une année.

Pour commencer, une zone de rencontre (20km/h), donnant la priorité aux piétons, sera aménagée au sud de la gare (avenue de la gare, espace de l’Europe et rue du Crêt-Taconnet). Ensuite, on ne circulera plus à double sens comme actuellement sur le parvis de la gare et les automobilistes montant depuis l’avenue de la Gare devront stationner sur le parking P+R des CFF, gratuit les 20 premières minutes, ou à l’ouest du secteur.