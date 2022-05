ESSENCE ET DIESEL: Tout le potentiel d’économie en un coup d’oeil

Comme les carburants sont chers actuellement, il vaut la peine de connaître le potentiel d’économie de sa voiture. En effet, 100 kg de lest de plus à bord peuvent augmenter la consommation de 5 à 8% et alourdir la facture de carburant. L’expert de l’UPSA maîtrise les détails.

Question d’un lecteur de 20 minutes

Mon collègue a affirmé qu’il existe un certificat officiel qui m’indique combien de gazole je peux économiser avec mon SUV et que mon garagiste est en mesure de me prodiguer d’autres conseils individuels pour que je puisse réduire ma consommation de carburant. Est-ce vrai?

Réponse de Markus Peter de l’UPSA*

C’est exact. De nombreux garagistes suisses proposent le fameux «CheckEnergieAuto» (CEA), qui a été développé en collaboration avec le programme «SuisseEnergie» de l’Office fédéral de l’énergie. Une fois le contrôle effectué auprès d’un garagiste CEA formé, le certificat vous présente en un coup d’œil le potentiel d’économie d’énergie de votre véhicule. En outre, le garagiste, en tant que spécialiste de la mobilité, peut bien entendu vous fournir d’autres conseils et astuces afin d’économiser du carburant, ce qui peut en valoir la peine compte tenu des prix actuellement élevés à la pompe.

Pendant le CEA, le garagiste examine le système d’aspiration et d’échappement du véhicule et il vérifie la puissance de refroidissement de la climatisation, la pression des pneus et l’électronique du moteur. De plus, il examine le pare-brise à la loupe, pour pouvoir éventuellement réparer un petit dommage causé par des impacts de cailloux et ainsi vous éviter de remplacer ultérieurement toute la vitre.

Pendant le CEA, le garagiste examine le système d’aspiration et d’échappement du véhicule et il vérifie la puissance de refroidissement de la climatisation, la pression des pneus et l’électronique du moteur. Markus Peter, UPSA

Après le contrôle, la partie supérieure du certificat CEA individuel indique la consommation normalisée, les valeurs de consommation effectives du véhicule et les émissions de CO 2 . Ces données sont présentées selon la «Worldwide harmonized Light Duty Test procedure» (WLTP) et non plus selon le «Nouveau cycle européen de conduite» (NEDC). Les valeurs WLTP actuellement courantes permettent aux propriétaires de véhicules de se faire une idée globalement plus réaliste de la consommation.

Le CEA vous explique en outre combien vous pouvez économiser, par exemple, en utilisant les feux de jour à LED plutôt que les feux de croisement. Il vous montre aussi l’impact d’un fonctionnement permanent de votre climatisation en mode automatique ou comment éviter une usure inutile de vos pneus tout en garantissant une conduite sûre et une consommation réduite. De prime abord, les différentes économies peuvent vous paraître peu importantes, mais n’oubliez pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et au prix actuel du carburant, chaque litre compte! Outre le budget des ménages, l’environnement se réjouit également, car chaque litre de carburant consommé en moins équivaut à une réduction des émissions de CO 2 .

Le CEA vous explique en outre combien vous pouvez économiser, par exemple, en utilisant les feux de jour à LED plutôt que les feux de croisement. Il vous montre aussi l’impact d’un fonctionnement permanent de votre climatisation en mode automatique. Markus Peter, UPSA

Ces informations sont surtout intéressantes pour les propriétaires d’une voiture dotée d’un moteur à combustion qui envisagent de passer prochainement à un véhicule électrique. Le certificat CEA comporte désormais également un comparatif de voitures électriques qui indique l’économie réelle d’énergie qui pourrait être réalisée chaque année avec un véhicule électrique comparable. Le terme «comparable» signifie ici qu’un modèle de référence représente à chaque fois un segment entier. On distingue cinq segments – petites voitures, catégorie moyenne, catégorie supérieure, voitures de sport et camionnettes – définis en fonction de la longueur, de la puissance et du poids du véhicule. Le modèle électrique de référence est actuellement la Renault Zoe dans le segment des petites voitures et l’Audi e-tron dans la catégorie supérieure.

Nous espérons que vous apprécierez le «CheckEnergieAuto» et que vous conduirez ensuite de manière économe.

Envoyez vos questions par e-mail à l’adresse autoratgeber@20minuten.ch. Les questions d’actualité les plus intéressantes, ainsi que leurs réponses, seront publiées chaque semaine dans la rubrique Lifestyle de «20 minutes».