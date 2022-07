Crypto: Tout le projet de paiement de Meta passe à la trappe

Fin du dernier vestige de l’ambitieux projet de paiement en ligne de Meta. Le groupe, anciennement nommé Facebook, a annoncé que son portefeuille numérique Novi, application servant aux paiements entre particuliers et l’achat de cryptomonnaies, cessera ses services le 1er septembre prochain. Lancé en version bêta en octobre 2021 aux États-Unis et au Guatemala, le service qui s’appelait auparavant Calibra invite désormais ses utilisateurs à retirer leurs fonds «le plus vite possible». Il ne permettra plus de déposer de l’argent sur leurs comptes à partir du 21 juillet.