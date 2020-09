Branle-bas de combat vendredi dernier à Igiugig, un petit village isolé du sud-ouest de l’Alaska. Ida Nelson sortait tout juste d’un bain de vapeur lorsqu’elle a entendu le vrombissement d’un avion médicalisé en approche. L’appareil venait chercher une petite fille nécessitant une prise en charge immédiate. Constant que les lumières de la petite piste d’atterrissage ne fonctionnaient pas et qu’il faisait nuit noire, l’habitante n’a pas hésité une seule seconde.

Ida s’est ruée dans sa voiture et s’est rendue vers le petit aéroport, située à quelques centaines de mètres de chez elle. Pendant ce temps, une voisine passait trente-deux coups de téléphone pour rameuter tout le village. «C’est plus ou moins chaque maison que compte cette commune. Quasi tous les téléphones portables», explique Ida à l’agence AP .

Enfant évacuée avec succès

En un temps record, les villageois, certains encore en pyjama, ont sauté dans leur véhicule pour rejoindre Ida. Une fois sur place, ils ont garé voitures, camions et véhicules tout-terrain le long de la piste d’atterrissage et ont allumé leurs phares pour aider le pilote à se situer. Grâce à l’intervention des habitants, l’avion a pu se poser et l’enfant a été évacuée vers Anchorage.