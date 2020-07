«Tout mouvement d'individus hors de leurs foyers sera interdit»

Rédiger un nouveau commentaire

Et pour ceux qui sont en vacance et qui doivent revenir pour toucher le social , comment vont-ils faire ?

plop 06.07.2020 à 10:26

un de mes collégues ( aux poursuites mais naturalisé suisse juste avant la loi ), va aller y marier son fils avec une fille du pays ( mariage arrangé évidement , elle aura le permis C et sera entretenue a nos frais ) . Malgré les avertissement de pays a risques du CF , la menace d amende de 10 000 .- , le gel du salaire par notre employeur , Mr ne veut pas annuler- je l ai deja averti que s il devait m arriver quelque chose a cause de lui, je le trainerai en justice ! Notre entreprise ( ex régie fédérale ) va prendre des mesures extrement severe contre son nombreux personnel balkanique totalement irrespectueux , immature et irresponsable !