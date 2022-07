LE SAVIEZ-VOUS?: Tout ne peut pas être jeté au compost

Une grande partie de nos déchets sont compostables. Mais il y a tout de même quelques règles à respecter, car on ne peut pas y jeter tout et n’importe quoi.

Un compost de ce type est simple à réaliser et se remplit rapidement, notamment avec des épluchures. Mais que peut-on y jeter au juste et que faut-il à tout prix éviter d’y mettre?

Au lieu de jeter les déchets de jardin, les épluchures de fruits et légumes et les œufs à la poubelle et d’alimenter ainsi les incinérateurs, il est bien mieux pour l’environnement de composter ces déchets organiques.

En dehors de l’aspect écologique, le compost est également utile pour le jardinage. La terre de compost est le résultat d’un processus de décomposition et de transformation de matières organiques auquel participent des micro-organismes, des cloportes, des champignons et des vers. Il est idéal comme engrais pour les couches supérieures du sol, mais ne convient pas comme terreau à semis, car il est trop riche en nutriments. Mélangé à de la terre et à du sable, il est parfait en tant que terreau à fleurs.

Faire du compost permet non seulement de réduire la quantité de déchets qui finit dans les incinérateurs, mais également de produire du terreau particulièrement riche en nutriments. Getty Images/Mint Images RF

Comment démarrer un compost?

Pour réaliser un compost, rien de plus facile! Il suffit de placer un contenant au bon endroit (à l’abri du soleil et du vent, idéalement à la mi-ombre) et d’y jeter les bonnes choses. C’est tout! Pour démarrer, il ne faut en fait que trois choses: des déchets bruns (branchages, feuilles mortes), des déchets verts (herbe, épluchures de fruits et légumes) et de l’eau. Si vous trouvez que votre compost sent mauvais, c’est qu’il est trop humide. Vous pouvez y remédier en ajoutant plus de branchages ou de feuilles.

Ce que vous pouvez jeter au compost

Il est possible de composter les déchets de jardinage (y compris, par exemple, la vieille terre de pots), les tontes de gazon sèches, les feuilles mortes, les déchets de la taille d’arbres et d’arbustes, les coquilles d’oeufs, les épluchures de fruits et légumes, le marc de café, les restes de thé infusé, la paille, le foin et les copeaux de bois. Les œufs bio peuvent également être compostés, les coquilles en carbonate de calcium s’effritent plutôt qu’elles ne se décomposent – le risque de salmonelles est considéré comme relativement faible. Les peaux de bananes peuvent également être jetées au compost, tout comme les peaux d’agrumes tels que les citrons, les mandarines et les oranges.

Ce qui ne doit en aucun cas être mis au compost