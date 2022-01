Série : Tout nu, Guillaume Labbé se met la pression

L’acteur français tient à paraître le plus sexy possible quand il se dénude dans «Plan Cœur», sur Netflix.

Alors que la troisième et ultime saison de «Plan Cœur» est disponible sur Netflix, Guillaume Labbé, qui incarne Maxime dans la série, s’est confié sur son personnage. Celui-ci se retrouve souvent dénudé pour jouer des scènes intimes, mais cela ne dérange pas vraiment l’ancien joueur de rugby. «J’ai beaucoup fait de sports en groupe, j’ai donc toujours été à poil dans des vestiaires et je n’ai jamais été gêné par ça», confie-t-il dans «Télé-Loisirs». Le Français de 38 ans assure qu’il n’a pas trop de problèmes avec la nudité sur les plateaux. «Ou peut-être uniquement quand il y a des scènes d’amour et que je ne connais pas la comédienne au début», précise le comédien, que l’on a aussi vu dans la série «Je te promets», sur TF1.