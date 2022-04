Drame de Montreux (VD) : Tout orphelin se voit désigner un tuteur du Service des tutelles et curatelles

Seul survivant d’un acte désespéré de toute une famille, un ado de 15 ans a été hospitalisé dans un état grave. Mais, à côté de la prise en charge médicale se pose la question de l’encadrement de ce garçon qui a perdu ses deux parents.

Le drame avait suscité une vague d’émotion allant bien au-delà de la Suisse romande. Le jeudi 21 mars au petit matin, cinq membres d’une même famille avaient sauté dans le vide, en se jetant du balcon de leur appartement de Montreux. L’un d’eux, un garçon de 15 ans, avait survécu à sa chute. Mais sa petite soeur, ses parents et sa tante sont décédés. L’ado a été hospitalisé avec de graves blessures. Mais, outre sa prise en charge médicale, la question de son encadrement et de son accompagnement se pose. Dans de tels cas de figure, quelles sont les mesures mises en place par les autorités? La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) détaille les procédures.