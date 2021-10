Attaque à l’arc en Norvège : «Tout porte à croire qu’il a choisi ses victimes au hasard»

La conversion à l’islam du tueur à l’arc est remise en question. La piste d’une maladie mentale est privilégiée.

La paisible ville de Kongsberg, au sud-est de la Norvège, se remet péniblement du drame survenu mercredi. Ce soir-là, un Danois de 37 ans abattait cinq passants et en blessait deux autres, armé d’un arc et de flèches. Alors que, dans un premier temps, la piste terroriste semblait privilégiée, on apprenait vendredi que la thèse d’une maladie mentale était plus vraisemblable. La police norvégienne vient d’apporter de nouveaux éléments, ce samedi, qui remettent en doute la piste du terrorisme islamiste.