Cuisine

Tout pour apprêter

au mieux les radis

C’est un des légumes les plus frais du printemps, qui se mange aussi bien cru que cuit. Voici quelques idées gourmandes pour apprêter cette racine piquante.

■Rôtis C’est peut-être une des plus belles façons d’apprêter les radis! On peut juste parer le bord des fanes et laisser ces dernières sur la racine, car les feuilles de radis sont comestibles et ont même plutôt bon goût! Pour la façon de les rôtir, certains vont préférer les passer au four et à l’huile d’olive, juste avec un peu de sel et de poivre. Mais une poêle et un peu de beurre conviennent aussi très bien! L’important est de ne pas trop les cuire et de garder un peu de croquant dans le légume.