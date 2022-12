pas de kitsch: Tout pour des décorations de Noël élégantes

Les décorations de Noël traditionnelles sont comme les tenues de scène d’Elton John: pailletées et peu discrètes. Ces styles de décorations de Noël sont influencés par des films tels que «Maman, j’ai raté l’avion» ou les téléfilms de l’après-midi. Les salons qui y figurent sont remplis de bougies, de boules, de gui, de guirlandes, de figurines de crèche, d’installations lumineuses et de chaussettes de Noël. Cela déclenche chez certains une joie enfantine à l’idée de ces décorations voyantes, chez d’autres, l’envie de se convertir prochainement au minimalisme. Suivez le guide pour réaliser une décoration élégante pour ce Noël.

Rêve et cauchemar: les goûts se discutent aussi en matière de décorations de Noël.

Camaïeu de couleurs

Qu’avons-nous appris de la mode ces dernières saisons? Peu importe la couleur, les looks monochromes évitent la monotonie. Faites pareil à la maison. Placez-vous dans votre salon et observez l’agencement des couleurs dans la pièce. Repérez les couleurs qui se répètent et choisissez-en une. Avec cette couleur en tête, il est temps de passer à la recherche de la décoration: alors, plutôt bleu, vert ou beige?