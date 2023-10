Tout pour le buzz: Kim Kardashian dévoile ses tétons pour sauver la planète

Pour la bonne cause

En légende de la publication, Kim Kardashian reconnaît le côté provoc de ce push-up en utilisant les termes «shock factor» (facteur choc) pour le qualifier. Une titillation assumée, puisqu’il s’agit, pour la femme d’affaires, d’attirer l’attention sur le réchauffement climatique et ses conséquences néfastes. Dans la vidéo, elle évoque «les températures qui ne cessent de grimper, la montée des eaux et la fonte de la calotte glaciaire». Elle mentionne également que 10% des ventes réalisées seront reversées à One Percent for the Planet, organisation à but non lucratif dont les membres, des entreprises, s’engagent à donner au moins 1% de leur chiffre d’affaires annuel. Les sommes récoltées servent à financer des associations environnementales.