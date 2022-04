France : Tout (re)commence pour Emmanuel Macron, sans état de grâce

Pour son deuxième quinquennat, Emmanuel Macron a promis dimanche soir une «méthode refondée» pour gouverner la France et une «ère nouvelle».

Historique, l’exploit qui voit le sortant être le premier président réélu hors cohabitation entre un chef de l’État et un premier ministre de bords politiques opposés depuis l’instauration du vote au suffrage universel direct en 1962. Historique, au moins autant, le score de Marine Le Pen, qui gagne environ huit points et fait franchir pour la première fois à l’extrême droite la barre de 40% des suffrages.

La campagne électorale, marquée par le Covid-19 et par la guerre en Ukraine, avait montré une forte lassitude démocratique. Celle-ci se retrouve dans le niveau de l’abstention dimanche, estimé à 28%, soit davantage qu’il y a cinq ans (25,44%), et un record depuis la présidentielle de 1969 (31%).

«Pas la continuité du quinquennat»

«Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s’achève», a assuré le président réélu, appelant à être «bienveillants et respectueux» dans un pays «pétri de tant de doutes, tant de divisions». Alors qu’en guise d’état de grâce, c’est un nouveau combat politique qui l’attend avec les élections législatives en juin, Emmanuel Macron a aussi pris soin de s’adresser à ceux qui l’ont choisi par défaut, et même aux électeurs de sa rivale Marine Le Pen.

«Je sais que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi non pour soutenir les idées que je porte mais pour faire barrage à celles de l’extrême droite», a-t-il reconnu. «Et je veux ici les remercier et leur dire que j’ai conscience que ce vote m’oblige pour les années à venir». Il a aussi promis de «trouver une réponse» pour ceux dont «la colère et les désaccords les ont conduits à voter» pour Marine Le Pen (Rassemblement national, RN).

La carte des résultats du scrutin de dimanche dessine deux France. L’une a voté Emmanuel Macron: les grandes métropoles, les classes moyennes supérieures et les retraités. Et l’autre, celle qui a choisi Marine Le Pen, plus populaire, qui se sent souvent exclue, particulièrement dans le nord-est et le pourtour méditerranéen.