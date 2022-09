Réforme de l'impôt anticipé: infos utiles avant les votations

L’impôt anticipé, c’est quoi?

Il s’agit de cet impôt que l’État prélève d’office sur certaines transactions ou dépôts et qui peut être récupéré ensuite lorsqu’on procède à sa déclaration d’impôt. On le connaît principalement lorsque l’on touche des intérêts en fin d’année sur l’argent que l’on a en dépôt dans nos comptes bancaires.

Une suppression au profit des obligations acquises en Suisse

Rien ne change pour les gains de loterie

Une Suisse plus attractive pour les investisseurs étrangers

Les investisseurs étrangers qui achètent des obligations en Suisse ne peuvent pas toujours récupérer cet impôt, dit le Conseil fédéral. Résultat: ils n’achètent pas leurs obligations en Suisse, ou alors les entreprises suisses émettent les leurs à l’étranger, ce qui fait «fuir» l’argent hors de nos frontières, dit le Conseil fédéral. En supprimant cet impôt, on veut que les investissement se fassent en Suisse et non ailleurs, ce qui aurait pour conséquence de dynamiser notre économie et, à la fin, créer plus d’emplois.