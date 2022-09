Votations: l'initiative sur l’élevage intensif et ses enjeux

Selon le deuxième sondage «20 minutes/Tamedia», dont les résultats ont été publiés le 31 août, l’initiative contre l’élevage intensif serait rejetée à 49% de non et 48% de oui. Lors du premier sondage, elle était encore donnée gagnante, avec 55% de oui et 43% de non. Les Verts, les socialistes et les Vert’libéraux la soutiennent, avec respectivement 84%, 73% et 67% de oui. Par contre, au Centre, au PLR et à l’UDC, on la refuse, avec 65%, 67% et 72% de non. À noter que le rejet est plus marqué dans les régions rurales, et le soutien plus fort dans les régions urbaines.