Elle est assistante en soins à domicile et dans son immeuble à Neuchâtel, tous les locataires l’adorent. «C’est une très belle personne», dit une voisine. Au propre comme au figuré. «Une fille adorable, très mignonne», insiste cette locataire. Mais jeudi matin, à l’heure de prendre sa voiture pour aller travailler, un homme l’a agressée avec de l’acide . Laurie réside dans un studio, au rez supérieur. Malgré l’intervention rapide d’un voisin de palier, elle a été transférée au CHUV de Lausanne.

«Ça fait peur, on est tous choqué», lâche une voisine qui n’a rien entendu de suspect avant l’appel d’urgence adressée à 7 h 53 au 144. L’agresseur était encagoulé. «Il était planqué dans le garage souterrain en l’attendant», rapporte une locataire de l’immeuble de la rue de l’Evole 53. Qui était-il? «Il ne vivait pas avec elle et on ne le voyait pas dans l’immeuble», dit une voisine.