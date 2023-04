Canton de Berne: Tout un village réveillé par l’attaque d’un bancomat à l’explosif

Lundi vers 2 h 40, les habitants de Meikirch (BE) ont été tirés de leur sommeil par une grosse déflagration. Un Bancomat a été dynamité par un groupe d’inconnus. Un témoin raconte avoir d’abord pensé que quelqu’un avait percuté son immeuble. «Tout le bâtiment a tremblé» commente-t-il. Lorsqu’il est sorti, il a découvert une scène dantesque. «J’ai vu des morceaux du distributeur, du mur et de l’isolation éparpillés dans la rue, j’ai couru jusqu’au coin et j’ai vu que le Bancomat avait été dynamité.»