ARNAQUES TELEPHONIQUES: «Toute demande d'argent d'une autorité par téléphone est une escroquerie»

Trudi, une retraitée argovienne de 73 ans qui témoigne dans la SonntagsZeitung du jour, a été plus maligne que les malfrats qui l’ont invitée par téléphone à remettre son argent et ses bijoux à un policier. Cela sous prétexte que des Roumains séviraient dans son quartier pour dépouiller les habitants. Faisant attendre l’escroc au téléphone tout en appelant la police sur un autre appareil, la septuagénaire a eu le bon réflexe. Les «vrais» policiers ont ainsi pu arrêter l’homme venu devant sa maison pour emporter sont potentiel butin.

Mais nombreuses sont les victimes de tels malfrats. Ceux-ci ont ainsi déjà remporté plusieurs millions de francs de butin au cours des six premiers mois de 2023 dans trois cantons suisses, révèlent des recherches du journal dominical. Dans le canton d’Argovie, les criminels ont soutiré 1,3 million de francs déjà au cours des six derniers mois. Soit autant que sur l'ensemble de l'année dernière. La situation est identique dans le canton de Berne, avec près de 1,2 million de francs perdus par des seniors victimes d'escroqueries téléphoniques au premier semestre. Et à Zurich, rien qu'au premier trimestre, ce sont 1,3 million de francs qui ont été volés de la sorte.