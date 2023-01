Quadruple meurtre dans l’Idaho: «Toute la clique des filles populaires se moquait de lui à l’école»

Getty Images via AFP

Alors que Bryan Kohberger continue de nier son implication dans le quadruple meurtre perpétré mi-novembre 2022 à Moscow (Idaho), les enquêteurs tentent d’en savoir plus à son sujet. Cette semaine, une jeune femme a contacté le FBI dans l’espoir d’apporter un nouvel éclairage sur la personnalité du suspect. Kim Kenely, 27 ans, était à l’école secondaire avec Bryan Kohberger à Brodheadsville (Pennsylvanie). Celui-ci s’était amouraché de sa camarade et lui faisait régulièrement des avances.

À l’époque, Bryan Kohberger était un élève marginal et en surpoids, qui n’avait pas beaucoup de copains. Il glissait des lettres d’amour dans le casier de Kim Kenely, la couvrait de compliments et faisait des commentaires bizarres. Selon la mère de Kim, celle-ci ne prenait pas de gants pour l’éconduire. «Quand les enfants sont petits, ils sont méchants. Ils ne disent pas «Oh mon Dieu, merci, mais non», a expliqué Sandra Kenely au «Daily Mail» .

La vengeance d’un «incel»?

D’autres anciens camarades de classe de Bryan Kohberger racontent qu’à cette époque-là, il était victime de harcèlement scolaire à cause de son surpoids. «Toute la clique des filles populaires se moquait de lui à l’école», confie un témoin souhaitant rester anonyme. Le jeune homme semble s’être repris en main en arrivant au lycée: il s’est mis à la boxe et a perdu du poids. «Il était une tout autre personne. Il s’entraînait constamment et était super agressif», se souvient cette source.