Gelterkinden (BL) : Toute la direction de l’école primaire démissionne

Dans la commune de Gelterkinden, les suppositions vont bon train après la démission individuelle des trois membres de la direction. Aucun d’eux ne veut en dire plus sur ses motivations.

Il ne pourra pas en révéler davantage car les démissionnaires ne veulent rien dire de plus sur leur décision. Et si ce silence fait débat, du côté des parents, on veut surtout savoir ce qui va se passer maintenant car deux des trois personnes travaillaient chacune à 90% et ont démissionné pour la fin de l’année scolaire. La date de départ de la dernière personne est encore à convenir.