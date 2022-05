Procès à Nyon (VD): «Toute la violence à son égard est retenue, mais pas condamnée»

Jugé mercredi dernier au Tribunal de la Côte, Maxime*, 26 ans, risquait quatre ans et demi de prison pour avoir fait subir à son premier amour, Julie*, des violences verbales, physiques, psychologiques et sexuelles durant leur relation, soit entre 2012 et 2016. Lundi, cet Italien, domicilié depuis toujours dans le canton de Vaud, a été condamné à 30 mois de prison, dont 6 six ferme, pour viol, contrainte et tentative de contrainte. Les 24 mois restants seront assortis du sursis pour une durée de 4 ans.