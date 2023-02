Bâle-Campagne : Toute l’école bannit les cacahuètes pour aider un élève hyperallergique

Pour permettre à un élève de l’école primaire d’Allschwil (BL) de suivre une scolarité presque normale, les cacahouètes et tous les produits en contenant doivent être bannis du collège. Profs et écoliers ont été priés, dans un courrier, de ne plus en prendre ni en consommer sur place, y compris pendant les pauses, apprend-on dans «20 Minuten». L’élève en question est gravement allergique. Seules quelques particules d’arachide peuvent provoquer chez lui un choc anaphylactique potentiellement mortel.

La direction de l’école ne parle pourtant pas d’une interdiction stricte. «Nous faisons appel au bon sens et voulons sensibiliser de manière préventive. Nous ne voulons pas non plus contrôler chaque goûter», précise la directrice de l’établissement. Tous les enseignants ont été formés à l’utilisation des médicaments nécessaires en cas d’urgence. Les réactions des parents et des élèves ont été jusqu’à présent «très positives», selon la responsable.