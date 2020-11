Football – Lazio : «Toute l’équipe était terrorisée dans l’avion»

Les grosses averses et le fort vent qui s’abattaient au-dessus de la Calabre vendredi soir ont donné lieu à un vol mouvementé de l’équipe de Simone Inzaghi. Les joueurs sont revenus avec un vol de ligne.

« Toute l’équipe était terrorisée dans l’avion, sauf Tare et Parolo. Parolo est complètement fou, il s’amuse en avion comme sur les manèges des enfants » . Le footballeur Ciro Immobile et ses coéquipiers de la Lazio ne sont pas pr è s d’oublier leur premier vol avec l’avion aux couleurs de l’équipe.

Vendredi, les Biancocelesti se sont rendus à Crotone, en Calabre (sud de l’Italie ) et le voyage a été pour le moins mouvementé. Les fortes averses qui se sont abattues sur la région ont créé beaucoup de turbulences et ont fait une peur bleue aux joueurs, qui étaient très contents d’avoir atterri comme on peut le voir sur une vidéo qui circule sur internet.