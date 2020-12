Lutte contre le Covid-19 : Toute l’Europe doit tirer à la même corde

Des scientifiques s’inquiètent de l’expansion de la nouvelle variante du coronavirus et appellent à mettre en place une stratégie commune en Europe afin d’éviter davantage de morts.

La virologue genevoise Isabella Eckerle s’inquiète de l’expansion de la nouvelle variante du coronavirus en Grande-Bretagne. Les premiers constats montrent que la variante est non seulement plus contagieuse, mais aussi qu’elle domine toutes les autres outre-Manche.

Le coronavirus ne respecte aucune frontière

Si le virus lui-même se transmet effectivement plus facilement, son endiguement sera d’autant plus difficile. Cela pourrait aussi provoquer davantage de morts. Cette évolution est à la base de l’appel de scientifiques à mettre en place une stratégie commune pour toute l’Europe.

Plus de 350 scientifiques de toute l’Europe ont appelé à une réponse commune à la pandémie, écrit la NZZ am Sonntag. Pour la Suisse, neuf scientifiques ont signé l’appel, notamment Isabella Eckerle, mais aussi l’ancien président de la task force de la Confédération Matthias Egger et quatre autres membres de la task force.