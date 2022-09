M. Pokora cale sa vie sur ses enfants

M. Pokora : «Toute ma vie est calée sur mes enfants»

S’il est heureux de faire son retour avec un nouvel album, «Épicentre», qui sortira le 4 novembre 2022, et une tournée célébrant ses 20 ans de carrière qui passera par Genève, le 5 décembre 2023, M. Pokora n’oublie pas pour autant sa vie de famille. Papa de deux garçons, Isaiah, deux ans, et Kenna, 1 an, nés de son union avec Christina Milian, le chanteur, qui sera strict avec sa progéniture n’est plus le même qu’avant. «Ça m’a changé c’est sûr. Je me lève le matin et ce n’est plus pour moi. Toute ma vie est rythmée et calée sur mes enfants, a-t-il confié sur RFM, samedi 10 septembre. Quand je rentre, je sais déjà qu’il y a deux petits bonshommes qui vont m’attendre avec le sourire aux lèvres et qui vont me sauter dans les bras.»