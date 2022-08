Décès de Tim Page : «Toute photo de guerre est une photo contre la guerre»

Tim Page, dont la carrière s’est étendue sur plus d’un demi-siècle au gré d’innombrables événements, est resté célèbre pour sa série d’images poignantes de la guerre du Vietnam.

D’anciens confrères de Tim Page, légendaire photographe de la guerre du Vietnam, ont salué la carrière d’un «mentor» et d’un «talent extraordinaire» après sa disparition, mercredi, en Australie, à l’âge de 78 ans, des suites d’un cancer. Le photojournaliste anglais, dont la carrière s’est étendue sur plus d’un demi-siècle au gré d’innombrables événements, est resté célèbre pour sa série d’images poignantes de la guerre du Vietnam.

Un appareil photo Leica en bandoulière et une cigarette aux lèvres – ou quelque chose de plus fort –, Tim Page a traversé une grande partie des années 1960 en parcourant la péninsule indochinoise pour réaliser des clichés qui allaient définir tout autant la guerre qu’une époque. «Toute photo de guerre est une photo contre la guerre», disait-il en interview un demi-siècle plus tard. «La couverture médiatique a influencé l’opinion publique.»