Tabac: «Toute publicité pouvant atteindre des mineurs sera interdite»

Le peuple a voté, c’est désormais au Parlement de jouer. Alain Berset a présenté mercredi les propositions au Parlement pour mettre en œuvre l’initiative populaire visant à protéger les jeunes contre le tabagisme acceptée par le peuple, le 13 février 2022. Et pour respecter l’esprit du vote, «toute publicité pouvant atteindre des mineurs sera interdite», a dit Alain Berset. «Le plus simple est d’interdire la publicité sur le tabac – puisque les jeunes ont accès à peu près à tout – sauf là où on est sûrs qu’ils ne la verront pas, c’est-à-dire sur certains sites Internet».