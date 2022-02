Mélanie Thierry donne beaucoup sur ses films

La comédienne française s’investit à fond dans chaque tournage. imago images/Andia

Dans «La vraie famille», Mélanie Thierry incarne Anna, mère de famille. Elle et son mari vivent avec leurs deux fils et Simon, 6 ans, placé chez eux lorsqu’il était bébé. Alors qu’Anna éprouve un amour fusionnel pour Simon, le père biologique de ce dernier fait tous les efforts possibles pour récupérer la garde de son enfant…

L’actrice de 40 ans, en couple avec le chanteur Raphael avec qui elle a eu deux garçons, s’est jetée corps et âme dans ce rôle qui semble taillé pour elle.

Est-ce qu’il fallait forcément être maman pour jouer et comprendre ce personnage?

Je ne crois pas. Il faut pouvoir se glisser dans des vies différentes. Il se trouve que je suis maman donc je connais ce quotidien et, forcément, j’ai utilisé cet outil. Mais j’aurais aussi pu jouer ce rôle sans être maman, je l’aurais juste fait autrement.

Anna (Mélanie Thierry), son mari Driss (Lyes Salem) et Simon (Gabriel Pavie). DR

Est-ce un besoin pour vous de vous sentir proche de votre personnage?

J’ai surtout besoin d’y croire et d’être soutenue. Car moi toute seule, je ne suis pas grand-chose. Si je vois que le metteur en scène n’est pas convaincu, je perds confiance. C’est délicat de trouver le bon curseur lorsqu’on tourne. Sur le moment, on est le nez dans le guidon, on n’a pas de recul et avec la fatigue, on ne se rend plus compte de ce qui est bon ou pas. Un jour on se sent génial, le lendemain à côté de la plaque… Et donc forcément, parfois on a des doutes.

«On est le nez dans le guidon, on n’a pas de recul et on ne se rend plus compte de ce qui est bon ou pas» Mélanie Thierry

Comment se passe l’après tournage, lorsqu’il est si impliquant et éprouvant?

Je m’en sors très bien! Je suis très heureuse quand ça commence et très heureuse quand ça finit. Un tournage, c’est si intense et éreintant, on y met tellement d’émotions en peu de temps et on s’investit tellement que, lorsque ça se termine, on n’a plus de jus, on est rincé. Ça fait planer, mais quand ça s’achève, on a besoin d’une cure de sommeil. Il faut reprendre un bon bol d’air et revenir à sa propre vie.

Félix Moati joue le père biologique de Simon. DR

L’an passé, on vous a vue dans la série à succès «En thérapie»: parlez-nous un peu de cette expérience particulière.

C’était génial, je le voulais ce rôle! J’avais plein de choses à y mettre. Je trouve la série épatante. J’étais bien entourée avec Toledano et Nakache qui sont des réalisateurs pleins d’humanité, et Frédéric Pierrot comme partenaire, avec son écoute et sa douceur… C’était fabuleux.

Là aussi, la série mise beaucoup sur l’émotion…

Oui, à nouveau on y met beaucoup du sien. Mais au fond, c’est le cas pour tous les personnages qu’on incarne, il ne faut pas se leurrer. On utilise ce qui nous a construits, et on va le donner à chaque fois de façon différente.

