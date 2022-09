Vaud: Toute une famille jugée pour un gros trafic de stupéfiants

Huit heures d’audience n’ont pas suffi à démêler le vrai du faux. Accusée de s’être livrée à un important trafic de drogue entre 2014 et 2018, une famille de six a comparu lundi devant le Tribunal veveysan (VD). Lors de ce premier jour d’audience, la justice a tenté de déterminer les rôles de chacun des membres de ce clan de Kosovars, installé dans la région. Un trafic portant sur plusieurs centaines de kilos de cannabis et, pour certains d’entre eux, quelques kilos de cocaïne.

Chacun son rôle

Le patriarche acheminait haschisch et marijuana depuis l’Espagne, avant de les revendre à ses deux fils en Suisse, en prenant une commission au passage. Ces derniers confirment avoir été les grossistes et revendeurs des stupéfiants. La marchandise était stockée chez la mère et la fille. Intermédiaire entre les hommes, cette dernière reconnaît avoir collecté et conditionné la drogue, tout en effectuant des transferts d’argent. Tandis que le beau-fils se voulait aussi revendeur.