Toutes franges dehors

L ors de la Fashion Week fin février , les franges étaient partout dans les collections automne-hiver 2020. Chez Prada, on a vu des jupes avec de larges franges . C hez Givenchy, les fr a nges structuraient des robes. C hez Dior, Maria Grazia Chiuri a placé des franges sur des capes, sur des jupes et sur des manteaux.

Six mois plus tard, on retrouve ce même manteau sur les épaules de Rihanna. Début août, la chanteuse et créatrice de mode est apparue en couverture du numéro de septembre de «Harper’s Bazaar», arborant la fameuse pièce à franges , jaune margarine. Sur la Une du magazine, la star fait virevolter le manteau laissant apparaître une autre pièce à franges, une robe de la même maison de couture, dirigée par Daniel Lee. Les franges sont validé e s par les marques de luxe mais aussi par Riri, en personne. On ne serait pas étonné de voir apparaître ce détail un peu partout dans les prochaines semaines.