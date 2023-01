Hockey sur glace : Toutes les équipes romandes se sont imposées

Lausanne s’est imposé à Berne (1-4), Genève a battu Rapperswil (3-2), Fribourg a écrasé Lugano (1-6), Ajoie est venu à bout de Kloten (5-3) et Bienne s’est défait de Davos (3-5).

Jiri Sekac (à g.) félicite Joël Genazzi après l’ouverture du score. Claudio De Capitani/freshfocus

Lausanne gagne et s’offre une grande première

Pour la première fois de la saison, Lausanne est parvenu à remporter quatre matches de suite. La formation vaudoise est allée gagner (1-4) à Berne mardi soir face à des Ours en pleine crise, qui ont enregistré face aux Lions une septième défaite au cours de leurs huit dernières sorties en championnat. S’ils pointent toujours en avant-dernière position au classement de National League, les hommes de Geoff Ward peuvent toujours rêver d’une qualification pour les pré-play-off.

Sur la glace de la capitale, le LHC a construit son succès lors d’une deuxième période totalement à son avantage. Preuve que les choses vont (un peu) mieux du côté des Vaudois, la réussite ne leur tourne plus totalement le dos. Jiri Sekac a ainsi profité d’un rebond favorable contre le plexiglas pour se retrouver en excellente position et décaler Damien Riat. L’attaquant international suisse a buté sur Philip Wüthrich, pas Joël Genazzi. Le No 79 des Lions, qui avait bien suivi, a pu reprendre le rebond et marquer dans la cage vide (21e, 0-1).

Top scorer en l’absence de Robin Kovacs, surnuméraire pour la troisième fois de rang, le Tchèque a parfaitement pris ses responsabilités face aux Bernois puisque c’est lui qui a inscrit le but du break en toute fin de tiers médian (40e, 0-2). L’attaquant de 30 ans, à la conclusion d’une action initiée par Jason Fuchs et relayée par Igor Jelovac, a pleinement exploité sur le coup les errements de l’arrière-garde adverse.

En contrôle, Lausanne n’a que très rarement été mis sous pression par les Ours, contre qui il a glané neuf points sur douze durant la présente saison régulière. L’unique réussite bernoise, attribuée à Colton Sceviour, est d’ailleurs intervenue suite à un mauvais renvoi d’Eetu Laurikainen sur le malheureux Jason Fuchs (50e, 1-2).

Une fois encore solides et disciplinés lorsqu’ils n’étaient pas en possession du puck, les Lions ont également profité de l’apathie adverse pour réussir quelques jolies sorties de zone. L’une d’elles a permis à Jiri Sekac, magnifiquement lancé par Andrea Glauser, de s’offrir un doublé (56e, 1-3). Dans la foulée, Michael Raffl a définitivement assuré les trois points pour son équipe en marquant dans la cage vide (57e, 1-4).

Le LHC, qui évoluait sans Marco Pedretti, touché au genou, visera la passe de cinq vendredi soir (19h45) à la Vaudoise aréna à l’occasion de la réception de Davos.

GE Servette n’en finit plus de gagner

Tömmernes tente sa chance face à Nyffeler. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

GE Servette a signé sa sixième victoire consécutive, mardi soir aux Vernets contre Rapperswil (3-2). Les Aigles ont ainsi parachevé ce qu’on appellera le grand coup d’accélérateur de janvier, qui les a vus repousser les assauts de la concurrence. Les voilà à nouveau très solidement installés en tête de National League, avec sept points d’avance sur Bienne – et un match en plus à disputer.

Les joueurs de Jan Cadieux ont entamé la rencontre de façon enjouée et c’est Henrik Tömmernes, à la conclusion d’un numéro entamé par lui-même, qui a concrétisé la domination initiale des Aigles (1-0 à la 6e minute). Il y eut d’autres pépites grenat lors de ce premier tiers, à l’image de la «reprise de volée» de Valtteri Filppula, passée de peu à côté du but (15e). Mais l’esthétique l’a emporté sur l’efficacité.

Entre les deux meilleures attaques du championnat, avec respectivement 148 inscrits par GE Servette et 142 buts par Rapperswil avant le coup d’envoi, on n’a pas assisté à un festival offensif. Disciplinées voire prudentes, les deux formations ont livré un deuxième tiers plus équilibré que le premier (neuf tirs à huit pour les Grenat), au cours duquel les deux gardiens, Robert Mayer et Melvin Nyffeler, ont remarquablement tenu la baraque.

Soucieux de plier l’affaire, les Genevois ont croqué à pleines dents dans le dernier tiers et doublé la mise par Marco Miranda (42e). Mais les Saint-Gallois, qui restaient sur six victoires, ne sont pas aussi bien classés pour rien. Alors comme souvent, les Aigles ont abandonné leur os l’espace d’un relâchement à double conséquence – buts de Gian-Marco Wetter à la 49e puis de David Aebischer à la 55e.

Tout était à refaire, alors ils l’ont refait. Moins d’une minute après l’égalisation, c’est Arnaud Jacquemet qui surgissait pour donner la victoire aux siens. Et conférer une épaisseur supplémentaire au matelas sur lequel repose le leader de National League.

FR Gottéron déroule pour le retour au jeu de Reto Berra

Reto Berra a fêté son retour au jeu par une victoire à Lugano. Marusca Rezzonico/freshfocus

Trois jours après son succès sur la glace de Berne lors du derby des Zähringen, FR Gottéron a remis ça en écrasant Lugano à la Corner Arena (1-6). À l’issue de la période initiale, le suspense avait déjà disparu, puisque les Dragons ont inscrit cinq buts, profitant des largesses défensives des Bianconeri. Cette victoire leur permet d’augmenter leur avance sur la 7e place.

Ce duel a débuté par une bonne nouvelle côté fribourgeois, avec le retour au jeu de Reto Berra. Blessé au dos et absent depuis le 7 octobre dernier, le gardien international a vécu une soirée plutôt tranquille. Il a tout de même su se montrer décisif en réalisant une belle parade sur Connolly (7e), alors que le score était de 0-1 sur la seule occasion luganaise du tiers.

Car FR Gottéron a véritablement survolé les vingt premières minutes. Il a d’abord cueilli à froid son adversaire grâce à Bertschy, bien lancé par Rask, qui a pu glisser le puck entre les jambes de Koskinen (2e). Le gardien finlandais, également de retour au jeu mardi, a vécu un cauchemar. Entre la 16e et la 19e minute, son équipe a sombré en encaissant quatre buts. Une double pénalité contre Morini a permis à Gottéron de faire parler leur talent en jeu de puissance par Desharnais (16e) et Gunderson (17e). Bykov (18e) et Desharnais (19e) ont parachevé le festival et Koskinen, fou de rage, a cédé sa place à Schlegel. Un scénario de match qui ressemble étrangement à celui vécu par Fribourg à Langnau il y a une semaine.

Les hommes de Dubé ont ensuite bien géré la fin de la partie sans réussir à offrir un blanchissage à leur dernier rempart. Vendredi, les Dragons accueilleront les ZSC Lions afin de conforter leur position dans le top 6.

Ajoie l’emporte en tremblant

Guillaume Asselin a montré la voie à Ajoie en marquant les deux premiers buts. Estelle Vagne/freshfocus

La quatrième aura été la bonne. Battu à trois reprises par Kloten jusque-là cette saison, Ajoie est enfin parvenu à prendre la mesure du néo-promu zurichois lors de cette ultime confrontation. Après avoir compté quatre longueurs d’avance à 13 minutes du terme, il a vu son invité revenir sur ses talons en deux temps trois mouvements avant que Matteo Romanenghi ne délivre l’assistance dans la cage vide. Ce succès met ainsi un terme à quatre défaites consécutives. Pour les joueurs de Jeff Tomlinson, ce cinquième échec de suite ne fait évidemment pas leurs affaires dans la lutte qu’ils mènent pour être en pré-playoff.

Pour tenter de redynamiser une offensive en manque de réussite et de confiance (3 buts inscrits en 4 matches), Julien Vauclair a effectué, c’était prévisible, un remodelage complet de ses trios d’attaque. La combinaison Asselin-Devos-Derungs a été la plus intéressante à suivre. Les deux Québécois se sont associés, lors de leur première présence de la soirée, pour l’ouverture du score après 141 secondes. A la suite d’une passe millimétrée du Topscorer en zone neutre, Guillaume Asselin s’en est allé tromper Juha Metsola du revers de la crosse.

Dix minutes après avoir marqué ce qui s’avère être la 500e réalisation de l’histoire du HCA dans l’élite, l’ailier de poche a doublé la mise en logeant la rondelle entre les jambières du gardien finlandais de Kloten. Au réalisme affiché en début de partie, les Jurassiens y ont ajouté le panache dans un second temps. La période intermédiaire a d’ailleurs été plus nettement à leur avantage. Asselin (poteau, 21e) a manqué de peu le triplé en jeu de puissance, avant que Frédérik Gauthier n’augmente l’avantage des siens (3-0, 27e).

Dans un élan fougueux qu’on ne lui connaissait plus depuis dix jours, Ajoie pensait avoir définitivement bouclé l’affaire à la demi-heure, avant de voir la réussite de Bastien Pouilly être refusée pour une obstruction de Kevin Bozon sur le dernier rempart zurichois. Dans une tentative de relance, Kloten s’est d’abord cassé les dents sur le dispositif défensif local. Et dans ce duel entre les frères Derungs, c’est l’aîné du HCA qui s’est illustré le premier en inscrivant son premier but en National League (48e).

Alors qu’il avait la partie bien en main, Ajoie a finalement cédé une première fois 17 secondes après le 4-0 (Nodari) puis à deux autres reprises en l’espace d’une minute et demie par Keanu Derungs et Dario Meyer. Le 4-3 du capitaine des Aviateurs est tombé en jeu de puissance suite à une pénalité concédée pour un coach challenge infructueux quant à une possible position de hors-jeu.

On l’imaginait sans histoire, la fin de match des Ajoulots a tout compte fait généré une certaine crispation, avant que Romanenghi n’ouvre son compteur saisonnier dans la cage vide. Vendredi, la lanterne rouge se déplacera à Ambri avant de recevoir Lausanne le lendemain.

Le réveil de Rajala offre la victoire à Bienne

La série de quatre revers semble être du passé pour le HC Bienne. Le deuxième du classement de National League a conquis une belle victoire sur la glace de Davos (2-3). Dans cet affrontement indécis, la réussite décisive est intervenue à la 54e minute par Toni Rajala. Ce succès, combiné à la défaite de Rapperswil, permet à Bienne de conforter sa place de dauphin.

Comme souvent à domicile, les Davosiens ont démarré la partie pied au plancher Dominateurs lors des premières minutes de jeu, ils ont logiquement ouvert le score par Egli (5e), d’un tir précis de la ligne bleue en avantage numérique. Bienne a attendu les derniers instants de la période pour montrer quelque chose offensivement.

Cette embellie s’est confirmée dans le tiers médian, lors duquel les Seelandais, plus organisés, ont nettement mieux joué. La formation dirigée par Törmänen a profité d’un changement de ligne approximatif des Grisons pour égaliser. Parti seul après une ouverture lumineuse de Yakovenko, Hischier a pu tromper Aeschlimann d’un tir précis (25e). Le HCB aurait même pu rejoindre les vestiaires en tête, mais le portier de Davos a réalisé deux arrêts décisifs sur Olofsson (35e) et Stampfli (38e).

L’ultime période a offert une passe d’armes passionnante aux 4648 spectateurs présents. Davos a pris l’avantage par Knak (45e) à la suite d’une mauvaise relance de Rajala dans son propre camp. Ce but, qui aurait pu faire mal aux Seelandais, a plutôt fait ressortir leur force de caractère. Ils ont tout d’abord égalisé par Sallinen (49e) avant de passer devant à la 54e minute.

Cette réussite décisive est tombée de la crosse de Toni Rajala. Le Finlandais, seul dans le slot, s’est parfaitement racheté de son erreur initiale et a ainsi mis fin à sa disette de 14 matches. Fort de deux victoires de rang, Bienne accueillera Rapperswil vendredi à la Tissot Arena avant de se rendre à Berne samedi pour le derby.