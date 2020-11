Génétique : Les familles d’oiseaux du monde dans un atlas

Une équipe internationale de recherche, avec laquelle l’Université de Zurich a collaboré, a établi un atlas génétique complet de 363 espèces d’oiseaux.

Plus de 10’000 espèces d’oiseaux vivent sur la terre, des minuscules colibris aux faisans en passant par les mouettes. Leur premier ancêtre commun a volé dans les airs il y a plus de 150 millions d’années.

18 milliards de nucléotides

Le projet a nécessité de nouvelles méthodes statistiques et bio-informatique, a indiqué à l’agence Keystone-ATS Lukas Keller, biologiste évolutionniste et coauteur de l’étude. Les chercheurs ont d’abord séquencé plus de 18 milliards de nucléotides et les ont ensuite assemblés sur ordinateur.