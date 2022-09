Ne vous faites plus avoir: Toutes les interdictions ne sont pas légales dans un immeuble locatif

Interdiction de prendre une douche

Si on s’en tient au règlement intérieur, on oublie la douche après 22 heures. Or, cela restreint beaucoup trop la vie privée d’un locataire. Il est par conséquent parfaitement possible de prendre sa douche après cette heure, y compris en pleine nuit. En revanche, prendre un bain la nuit peut être interdit, vu que le bruit qu’entraîne le fait de faire couler un bain est susceptible de déranger les voisins.