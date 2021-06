Brésil : Toutes les poursuites de l’ex-juge Moro contre Lula annulées

Cette décision éloigne la possibilité d’une condamnation rapide en seconde instance de Lula, qui devrait pouvoir se présenter à la présidentielle de 2022.

Cette décision invalide tous les éléments recueillis par Sergio Moro et remet les procédures à zéro, éloignant la possibilité d’une condamnation relativement rapide en seconde instance empêchant Lula, 75 ans, de se présenter à l’élection présidentielle de novembre 2022.

Gilmar Mendes a jugé qu’il y avait «identité de faits et juridique» entre l’affaire pour laquelle Sergio Moro avait été déclaré «partial» et les deux autres passées dans les mains de la figure de proue de l’opération anticorruption Lavage Express lancée depuis Curitiba (sud). Gilmar Mendes a donc ordonné d’«annuler toutes les procédures décisionnelles du magistrat, y compris celles de la phase précédant la procédure».

«Partialité» de Sergio Moro

Lula a été condamné par Sergio Moro en 2017 à 9 ans et demi de prison pour avoir bénéficié d’un triplex sur le littoral pauliste offert par une entreprise de BTP en échange de contrats avec le groupe pétrolier étatique Petrobas. Une tribunal a confirmé et alourdi la sentence en appel, ce qui a empêché l’ex-président (2003-2010) de participer à l’élection de 2018 et l’a maintenu sous les verrous d’avril à novembre 2019.