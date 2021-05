Genève : Toutes lumières éteintes, pour mieux apprécier la nuit

Le vendredi 21 mai, 178 communes de la région genevoise arrêteront l’éclairage public pour sensibiliser le public à la pollution lumineuse.

Ainsi, cette nuit-là, une grande partie de l’éclairage public restera éteint. Mais il n’y aura pas de «black-out» pour autant: les feux de signalisation et les lumières aux abords des péages et des douanes resteront en fonction, tout comme les lampadaires à proximité des passages pour piétons les plus sensibles dans le canton de Genève. Par ailleurs, la police assurera une présence renforcée dans l’espace public et la possibilité de rallumer l’éclairage très rapidement, en cas d’incident, sera assurée. Il est à relever que, lors de l’édition 2019, aucun accident, incident ou accrochage n’avait été signalé, souligne le communiqué du Grand Genève.