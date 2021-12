Nouvelle fonctionnalité : Toutes nos news sont disponibles en portugais sur notre app

Après le lancement de la version anglaise, 20 minutes propose désormais tout son contenu en portugais. A découvrir en exclusivité sur notre application.

Enregistrez-vous gratuitement et cliquez sur le pictogramme «cockpit» en bas à droite avant de choisir l’onglet «Langue».

Vous rêviez de pouvoir suivre l’actualité en portugais, parce qu’il s’agit de votre langue maternelle –ou de prédilection– et que vous n’êtes pas suffisamment à l’aise pour lire en français ? C’est désormais possible ! Après le lancement de sa version anglaise en novembre dernier, 20 minutes réitère l’expérience et propose ses articles en portugais en espérant séduire les quelque 295’000 personnes en Suisse qui le pratique couramment.