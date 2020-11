États-Unis«Toutes ses dents ont traversé ma jambe»

«Je pense que je vais avoir un peu de stress post-traumatique. Je vais marcher sur quelque chose dans l’eau et ça me fera un peu flipper. C’est sûr qu’il me faudra du temps pour m’en remettre.» Jordan Hooper, 17 ans, a été victime d’une attaque de requin, samedi dernier à Ormond Beach (Floride). Renversé par une vague, l’adolescent était en train de nager pour récupérer sa planche de surf quand son pied a heurté quelque chose, selon WIS TV.