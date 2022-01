Berne : Toutou attaqué et blessé par un chat: qui va payer?

Un petit chien a été agressé par un minet. Le Yorkshire risque de perdre un œil. La propriétaire recherche à qui appartient le chat pour l’éventuel paiement des frais de vétérinaire.

Une promenade a viré au drame lundi à Steffisburg. La propriétaire était dans la rue avec son Yorkshire, Prinz. «Tout est allé très vite. Le chat a attaqué mon petit chien par derrière.» Pourtant, le toutou n’a pas provoqué le chat. Ce dernier était deux fois plus gros que le chien.

Résultat: Prinz a été blessé à un œil et a dû être conduit chez le vétérinaire. «Il est possible que Prinz perde un œil», se lamente sa maîtresse. «Ce serait un drame. Pour mes enfants, il est tout ce qu’il y a de plus précieux.» Aujourd’hui, elle a lancé un appel sur Facebook pour retrouver le propriétaire du chat blanc.