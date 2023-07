Toxicomane, Dominic Fike a failli être viré d’Euphoria

Sam Levinson, créateur et réalisateur de la série ainsi que de «The Idol», n’ignorait pas les problèmes d’addiction du jeune homme et a tout fait pour l’aider, engageant même un «coach en sobriété» présent à chaque instant aux côtés de Dominic. «Mais ça n’a pas fonctionné, parce que j’étais défoncé», s’est-il souvenu, admettant avoir tourné une grande partie de ses scènes sous l’emprise de drogues. Cela n’a évidemment pas plu à Levinson et à la production: «On m’a réprimandé à cause de ça, j’ai failli être viré de la série. Ils me disaient que je ne pouvais faire ça.»