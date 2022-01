Ventes de véhicules : Toyota détrône pour la première fois General Motors aux USA

Le constructeur japonais Toyota a détrôné General Motors aux États-Unis en 2021, y vendant pour la première fois plus de voitures et pick-up que son homologue américain.

Pas une tendance à long terme

«Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un exploit remarquable pour Toyota», a souligné dans une note Jessica Caldwell, du cabinet spécialisé Edmunds. «Mais ce n’est probablement pas le signe d’un changement à long terme», a-t-elle ajouté. «GM a l’avantage d’avoir plus de marques et de produits parmi lesquels choisir, notamment les pick-up et les SUV, dont la popularité ne fait que croître au fil des ans», a souligné la spécialiste.

De plus, les marges de ces catégories de véhicules sont en général plus élevées, et elles ont encore dû gonfler avec la hausse des prix de vente: selon Edmunds, GM a écoulé ses véhicules à un prix moyen de 48'396 dollars entre janvier et novembre 2021, soit 11% de plus qu’en 2020, et 25% de plus qu’en 2016.