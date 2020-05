Actualisé 30.04.2020 à 14:58

Suv hybride

Toyota dévoile sa Yaris Cross

À partir de 2021, la Cross vient enrichir la famille Toyota Yaris sous la forme d’hybride et de quatre roues motrices.

de Anne Grosse

On a pu avoir un aperçu d’un prototype du nouveau petit SUV de Toyota dès le mois de mars, sa carrosserie finale en moins. On peut désormais l’admirer officiellement. Car Toyota vient de dévoiler son nouveau SUV du segment B sur Internet. Sa présentation initialement prévue au salon automobile de Genève avait été annulée en raison de la crise du coronavirus.

Un petit nouveau très chic

Le dernier né de Toyota s’appelle Yaris Cross et est basé, tout comme la nouvelle Yaris, sur la plateforme pour ses citadines TNGA-B et a le même système hybride avec une performance de 116 ch. Les quatre roues motrices électriques sont disponibles en option. La version thermique est équipée d’un moteur trois cylindres 1,5 litre, qui fonctionne selon le cycle Atkinson. Le rendement thermique du moteur peut atteindre 40%, ce qui est supérieur à celui des moteurs diesel comparables, selon Toyota. Les émissions de CO₂ sont inférieures à 90 grammes par kilomètre, le modèle AWD émettant moins de 100 grammes.

Plus longue, plus large, plus haute

La variante Cross est plus longue, plus large et plus haute. Elle mesure 4,18 x 1,77 x 1,56 m pour un empattement de 2,56 m, ce qui profite surtout aux passagers à l’arrière. Derrière le hayon, plus large que celui de la Yaris classique, se trouve un spacieux coffre d’un volume de 390 litres pour le modèle de série et qui peut être agrandi grâce à la banquette arrière rabattable qui se décompose en trois parties (40/20/40). Toyota a également élevé la Yaris Cross au rang de SUV. La garde au sol rehaussée de 30 mm et la position assise de surcroît plus élevée, ainsi que la présence de pneus 18 pouces, de même que les quatre roues motrices en option, viennent confirmer cela.